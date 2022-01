Tadeu Schmidt faz contagem regressiva para a estreia do ‘BBB22’

Quem é fã do BBB sabe que, basta virar o ano, para ficar difícil segurar a ansiedade de conhecer os brothers da nova edição do reality, né? E meu apresentador mostra a cada dia que é gente como a gente! Prontinho para fazer sua estreia à frente do BBB22, Tadeu Schmidt já começou sua contagem regressiva para o início da temporada, marcado para o dia 17 de janeiro. Em suas redes sociais, ele compartilhou sua animação:

“Faltam duas semanaaaaaas!!!! Levanta a mão quem tá ansiosooooo!!!! Na primeira segunda-feira do ano, não consigo parar de pensar na segunda-feira 17 de janeiro… 😊 Vem, BBB!!!”

Por Gshow — Rio de Janeiro