Tribunal de Contas define composição das câmaras para o biênio 2022/2023 em Sergipe

A duas câmaras do Tribunal de Contas do Estado (TCE/SE) terão novas formações no atual biênio, conforme consta no Ato Deliberativo nº 989, de 20 de dezembro de 2021.

Ao vice-presidente do TCE, conselheiro Ulices Andrade, compete presidir a Primeira Câmara, que será integrada ainda pela conselheira Susana Azevedo e pelo conselheiro Luis Alberto Meneses.

Já a Segunda Câmara será presidida pela conselheira Angélica Guimarães, corregedora-geral do TCE, tendo ainda como membros titulares os conselheiros Carlos Pinna e Luiz Augusto Ribeiro.

“Não tenho dúvida de que teremos dois anos bastante produtivos não apenas no Pleno, como nas câmaras, com a expectativa de um quantitativo crescente de processos julgados”, avalia o presidente do TCE, conselheiro Flávio Conceição.

Entre as competências das câmaras está o julgamento de relatório de inspeção, contratos, convênios, recursos de reconsideração, admissão de pessoal e concessão de aposentadorias.

As sessões da Primeira e da Segunda Câmara serão retomadas a partir do próximo mês de fevereiro, sempre às terças e quartas-feiras, respectivamente.

Por DICOM/TCE