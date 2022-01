Zezinho destina emenda para compra de ambulância

Este será o segundo veículo intermediado pelo deputado para fortalecer a rede de saúde e a assistência aos laranjeirenses

As emendas impositivas destinadas pelo deputado estadual Zezinho Sobral (Pode) para atender as comunidades dos municípios sergipanos já estão prontas. Com o objetivo de fortalecer as ações de saúde do município de Laranjeiras e sempre atento aos pleitos dos moradores, Sobral destinou R$ 130 mil para a compra de uma ambulância equipada para o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu 192 Sergipe).

Na opinião do deputado, o objetivo das emendas é garantir que sejam aplicadas no atendimento às necessidades da população. “Construímos nossas emendas a partir do diálogo e da identificação de demandas in loco. Sem dúvida, ajudarão no cuidado com as pessoas e no aprimoramento dos serviços prestados. O investimento é direcionado à Secretaria de Estado da Saúde para que seja feita a aquisição do veículo”, explicou Zezinho Sobral.

Esta será a segunda viatura do SAMU viabilizada pelo deputado Zezinho Sobral para o município de Laranjeiras. A primeira foi em 2019, quando o parlamentar apresentou na Assembleia Legislativa a Indicação nº 280/2019 solicitando ao Governo de Sergipe, através da SES, uma Unidade de Suporte Básico (UBS). Com o pleito atendido à época, Sobral acompanhou a chegada da ambulância à nova base do serviço no município, situada na Unidade Básica de Saúde Antônio Menezes Leite.

“É gratificante ver os resultados do nosso mandato para Laranjeiras e demais municípios sergipanos. Nossa terra já tem uma ambulância do Samu para dar assistência a toda a região. Agora, com essa emenda para a compra de uma segunda ambulância, tenho certeza que vai fazer a diferença e fortalecer a saúde pública da nossa gente. Seguirei acompanhando todos os trâmites até a entrega efetiva do veículo”, ressaltou Zezinho Sobral.

Foto: Arquivo

Ascom Deputado Zezinho Sobral