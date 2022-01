Acidente com motocicleta faz mais uma vitima em Aracaju

Uma motociclista morreu no início da tarde desta quarta-feira (05) após colidir com um veículo de passeio na Avenida Augusto Franco no cruzamento com a Rua Francisco Delmonte , em Aracaju.

Com o impacto, a motocicleta da vítima partiu ao meio. O condutor do veículo permaneceu no local em estado de choque e precisou receber atendimento médico.

O Instituto Médico Legal (IML) e a Criminalística também foram acionados para realizar os procedimentos de investigação das causas e remoção do corpo.

Divulgação SMTT