Bia Moraes é atração na Domingueira Favorita do Recanto do Chorinho 

O Bar e Restaurante Recanto do Chorinho prepara uma edição especial da festa Domingueira Favorita, com o Grupo Musical Regional Recanto do Chorinho, Anna Aparecida e Bia Moraes. O evento acontece neste domingo, 9.

A festa começa a partir às 17h30, no estabelecimento que fica localizado no Parque da Cidade, no Bairro Industrial, Zona Norte da Capital. O ingresso custa R$ 15 e está a venda no local do evento. O uso de máscara é obrigatório.

Mais informações através do telefone (79) 99933-1361.

Serviço

O que: Domingueira Favorita Especial com Bia Moraes

Quando: 09/01 (domingo)

Horário: 17h30

Onde: Bar e Restaurante Recanto do Chorinho, Parque da Cidade

Entrada: R$ 15,00 (na bilheteria da casa)

Atrações: Regional Recando do Chorinho, Anna Aparecida e Bia Moraes.

Fonte e foto assessoria