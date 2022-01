Cinco das sete categorias do Prêmio Setransp de Jornalismo tem egresso da Unit

Além de ex-alunos, estudantes são premiados nas principais categorias.

Cinco pódios da 10ª edição do Prêmio Setransp de Jornalismo tiveram representantes da Universidade Tiradentes (Unit). Dentre os trabalhos inscritos e vencedores de alunos e egressos da instituição, está a reportagem ‘Ônibus articulados aliados à sustentabilidade’.

Fruto da pesquisa dos estudantes do 8º período do curso de Jornalismo da Unit, Antônio Cardoso, Hugo Barbosa, Jéssica Dantas e Micael Brandão, sob a orientação da professora Juliana Almeida, a reportagem foi premiada em 1º lugar da categoria ‘Melhor Reportagem Laboratório Mídias Acadêmicas ou Oficiais’.

“Produzir essa reportagem foi uma montanha-russa, mas vencemos no momento certo. Estamos chegando no final da graduação e ganhar esse prêmio ao lado dos meus amigos, que me acompanharam desde o início, foi perfeito. Se eu fosse roteirista da minha vida, não dava pra pensar em um desfecho melhor”, contou Antônio.

Na categoria ‘Vídeo Reportagem – Mídia Televisiva ou Online’, os três primeiros lugares foram para egressos da Unit. O jornalista Rafael Reis de Carvalho, levou o 3º lugar com a reportagem ‘Os desafios do transporte público na pandemia’. Com o conteúdo, ele também conquistou o prêmio de 2º lugar na categoria ‘Reportagem Especial’.

“O maior desafio foi desenvolver uma reportagem sobre um dos serviços essenciais que mais tiveram dificuldade para cumprir as medidas de segurança na pandemia e, ao mesmo tempo, pensar na matéria como candidata ao prêmio realizado pelo sindicato que representa as empresas de ônibus, o Setransp. Saber que fomos premiados nas duas categorias foi entender que a importância do nosso jornalismo estava sendo reconhecida em um prêmio que tem credibilidade, critério e é o mais consolidado no Estado quando se fala em premiação do jornalismo. Foi ter a sensação de que desenvolvemos um trabalho também fundamental nesse período tão difícil”, disse Rafael Carvalho.

Também egressa da Unit, Michelle Almeida Reis Bandeira de Melo, ficou com o 2º lugar na categoria ‘Vídeo Reportagem – Mídia Televisiva ou Online’ com a reportagem ‘Adaptação do sistema de transporte coletivo por causa da pandemia do novo Coronavírus’. Segundo ela, a reportagem foi feita pouco tempo depois do primeiro caso de covid19 notificado em Aracaju.

“Era urgente, necessário e essencial mostrar como um dos ambientes mais propícios para o contágio estava se adaptando ao momento. O setor foi impactado com menos gente circulando. Mas ainda sim os profissionais do transporte estavam se arriscando e precisavam de proteção. Então mostrar essa adaptação, e cobrar que ela fosse feita em todos os veículos, foi fundamental. Foi emocionante ver que uma reportagem objetiva, simples, mas bem construída, cumpriu a sua meta: informou com qualidade. É uma honra ter nosso trabalho reconhecido”, disse Michelle.

A egressa Maristela Niz ficou com o 1º lugar da categoria ‘Vídeo Reportagem – Mídia Televisiva ou Online’.

Outras premiações

Na categoria ‘Melhores fotos – Mídia Impressa ou Online’ o prêmio de 2º lugar coube a egressa Luzia Santos Teles; em ‘Reportagem Especial – Todas as Mídias – exceto melhores fotos e melhores imagens de vídeo’ 1º lugar é da egressa Fernanda Araujo Costa Oliveira, que também conquistou a 1º colocação na categoria ‘Texto Reportagem – Mídia Impressa’.

O 2º lugar da categoria ‘Reportagem Laboratório Mídias Acadêmicas ou Oficiais’ ficou para o egresso Paulo César Santana das Virgens.

Foto assessoria

Por Raquel Passos