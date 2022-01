Denarc apreende 40 quilos de entorpecentes no Marcos Freire em Nossa Senhora do Socorro

Na tarde desta quarta-feira (05), agentes do Departamento de Narcóticos (Denarc) realizaram a apreensão de cerca de 40kg de entorpecentes no conjunto Marcos Freire II, no município de Nossa Senhora do Socorro. Um ex-presidiário, identificado como Guilherme Santos Bastos, de 25 anos, era o responsável pelas substâncias.

Segundo informações policiais, Guilherme, que havia sido preso pelo crime de homicídio, estava em liberdade nos últimos 15 dias. Ainda de acordo com levantamento, o homem exibia armas de fogo na comunidade em que residia e vinha praticando crimes na Grande Aracaju, conforme relatório do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).

Durante a abordagem policial na data de hoje, o suspeito reagiu e deu início a um confronto com a força policial. Guilherme foi atingindo e chegou a ser socorrido, porém veio a óbito quando era encaminhado ao hospital.

Próximo à residência onde ocorreu o confronto, a companheira do suspeito apontou um local onde foram encontradas cerca de 40kg de drogas, pertencentes ao investigado e apreendidas pela equipe do Denarc.

Fonte e foto SSP