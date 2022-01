CBM: deputados aprovam projeto de estrutura organizacional

A Assembleia Legislativa de Sergipe (Alese) aprovou, na manhã desta terça-feira (4), o Projeto de Lei de nº 322/2021, do Poder Executivo, que trata da estrutura organizacional do Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Sergipe (CBMSE). O projeto foi aprovado nas Comissões e no Plenário.

Segundo destaca o texto, “a proposta de organização administrativa do CBMSE, torna mais dinâmica e contemporânea a estrutura de seus órgãos de direção, apoio e execução”. De acordo com o líder do Governo, deputado Zezinho Sobral (Podemos), a propositura busca trazer o detalhamento da organização administrativa do Corpo de Bombeiros, especificando quais os órgãos internos da Corporação e suas respectivas competências.

“O projeto traz a estruturação do Corpo de Bombeiros, ele passará, através de lei, a regulamentar todas as atividades, toda a distribuição, toda a organização, toda a parte funcional do Corpo de Bombeiros. É a lei de organização do Corpo”, pontua o parlamentar.

Emendas

“O projeto do Corpo de Bombeiros recebeu emendas correspondentes à correção do texto, da técnica legislativa e de referências e adequações. Ou seja, apenas emendas que recomendadas pela boa técnica legislativa”, explicou o parlamentar, enfatizando que não houve mudança na matéria ou no objeto do projeto.

O deputado Capitão Samuel (PSC), disse que iniciativa do Governo, somada à aprovação da Casa Legislativa, é um presente para a corporação. “A instituição presta relevantes serviços para a sociedade e a estrutura organizacional faz história para o Corpo dos Bombeiros.” disse.

Foto: Jadilson Simões

Por Stephanie Macêdo