Deputados aprovam Projetos da Mesa Diretora beneficiam servidores da Assembleia

Os deputados estaduais aprovaram nesta terça-feira, 4, na Assembleia Legislativa de Sergipe, dois Projetos de Lei Ordinária e dois Projetos de Resolução, de autoria da Mesa Diretora, com a finalidade de beneficiar os servidores da Casa.

O Projeto de Lei Ordinária nº 2/2022 dispõe sobre a revisão do vencimento básico dos Cargos Integrantes do Quadro de Cargos Efetivos da Alese. O Projeto de Lei Ordinária nº 3/2022, dispõe sobre a verba para o exercício da Atividade Parlamentar, a chamada VEAP. O Projeto de Resolução nº 1/2022 altera o Artigo 4º da Resolução nº 2/2018, que dispõe sobre o auxílio-alimentação a ser pago a servidores em exercício no Poder Legislativo Estadual. E o Projeto de Resolução nº 2/2022 altera o Artigo 4º da Resolução nº 01/2018, que dispõe sobre o auxílio saúde a ser pago aos servidores efetivos em exercício no Poder Legislativo Estadual.

“Todos esses projetos da Mesa Diretora foram aprovados sem questionamentos e sem emendas apresentadas, ou seja, sem nenhuma dificuldade. O mais importante para todos é que teremos um reajuste no auxílio-alimentação e 3% para todos os servidores efetivos da Casa”, comemora o deputado Zezinho Sobral.

Por Aldaci de Souza