DHPP prende suspeitos de homicídio qualificado praticado em Socorro

Na manhã desta quarta-feira, 05, a equipe de policiais civis do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) cumpriu mandados de prisão de dois indivíduos suspeitos de praticar homicídio qualificado contra Jeferson Correia dos Santos. A ação ocorreu no povoado Piabetinha, em Nossa Senhora do Socorro, e no bairro Cidade Nova, em Aracaju.

O crime praticado contra Jeferson, de 27 anos, aconteceu no dia 25 de outubro de 2021, no loteamento Jardim Piabeta, em Nossa Senhora do Socorro. Segundo as investigações, a motivação para o homicídio teria sido um desentendimento entre a vítima e um dos suspeitos, de 43 anos, que chegaram a trocar socos na ocasião. Posteriormente, o outro suspeito, de apenas 20 anos, procurou Jeferson e, em busca de vingança, efetuou disparos fatais com um revólver de calibre .38.

Durante o interrogatório, o responsável por alvejar Jeferson confessou a prática do crime e confirmou ter cometido os disparos que levaram a vítima a óbito. O outro suspeito, de 43 anos e envolvido no desentendimento, negou a participação no homicídio. Segundo informações, o autor dos disparos contra a vítima é investigado pela prática de outros dois homicídios ocorridos na Piabeta, também no ano de 2021.

Os suspeitos foram encaminhados para a uma delegacia da capital, onde permanecerão enquanto não forem transferidos para um dos estabelecimentos prisionais do estado.

Fonte e foto SSP