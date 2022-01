Energisa alerta sobre brincadeira com pipas próximo à rede elétrica

A recomendação é de não empinar as pipas em áreas urbanas

Nas férias, empinar pipas é uma brincadeira muito comum. Pode parecer uma atividade inofensiva, mas quando realizada próximo à rede elétrica pode trazer riscos. A Energisa orienta que a atividade não seja realizada em áreas urbanas para evitar acidentes e interrupção no fornecimento de energia elétrica.

Em 2021, foram registradas em Sergipe 135 ocorrências de pipas na rede elétrica, uma redução de 28% quando comparado ao de 2020 que foram registradas 187 ocorrências. Mesmo com a redução, apenas no ano de 2021, ainda poderiam ter sido evitadas a interrupção no fornecimento para 134 mil clientes entre residências, escolas, comércios e hospitais. O maior número de ocorrências de pipas na rede foi registrado no mês de julho, mês que coincide com o período das férias escolares.

Aracaju é a cidade que registra o maior número de ocorrências, seguida da cidade de Nossa Senhora do Socorro, Barra dos Coqueiros, São Cristóvão, Itabaiana, Ilha das Flores, Itaporanga e Lagarto. Os principais bairros que se destacam na capital sergipana são: Cidade Nova, Soledade, Bugio, Olaria e Santa Maria.

“A redução no número de ocorrências se deve a uma maior conscientização da população, bem como das ações junto à comunidade assim como a realização mais frequente de retirada das pipas nos trechos com maior incidência de ocorrências”, explica o gerente do Departamento de Operações da Energisa em Sergipe, Daniel Flor.

Para que não haja riscos à segurança e ao fornecimento de energia, alguns cuidados precisam ser adotados. Daniel Flor orienta que além da atenção do local para soltar a pipa, nunca devem ser utilizados cerol ou linha chilena pelo risco de choque elétrico e pode causar acidentes fatais, a exemplo dos motociclistas e ciclistas.

“Uma outra recomendação é que as pessoas jamais devem tentar retirar as pipas presas em postes ou na fiação, ao tentar retirá-las forçando a rede ou mesmo tentando retirá-las com outros objetos, pois os riscos de um acidente são ainda maiores. Caso a pipa fique presa na rede, deve-se acionar a Energisa o mais rápido possível por meio dos nossos canais para evitar acidentes. Apenas os profissionais autorizados pela Energisa, devidamente treinados e com equipamentos de proteção adequados, podem fazer a manutenção na rede elétrica”, afirma Daniel.

Orientações de segurança

– Jamais solte pipa próximo em áreas urbanas;

– Nunca use fios metálicos nem papel laminado para confeccionar a pipa, pois eles são como condutores de energia e podem causar choques fatais;

– Não use cerol. Além do risco de ferir ou mesmo matar, o cerol danifica os fios de energia;

– Se a pipa enroscar na rede elétrica, acione a Energisa. Apenas profissionais autorizados pela empresa, munidos de todos os itens de segurança e treinamentos necessários, podem fazer a manutenção na rede elétrica;

– Não solte pipas em dias de chuva ou vento muito forte. Em caso de relâmpagos, recolha a pipa imediatamente;

– Alerte outras pessoas sobre o risco de soltar pipas sem os devidos cuidados. A conscientização é fundamental para reduzir transtornos e acidentes.

Canais de atendimento

WhatsApp (Gisa): (79) 9 8101-0715

Aplicativo Energisa On (disponível no Google Play ou App Store do celular)

Site: energisa.com.br

Call Center: 0800 079 0196

Foto assessoria

Por Adriana Freitas