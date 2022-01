Evento inédito do Homem-Aranha é atração das férias do RioMar Aracaju

Inspirado no mais novo filme do super-herói, a atração chega ao shopping com experiências incríveis para todos os públicos

O RioMar Aracaju abre o primeiro mês do novo ano, com uma temporada de aventuras e diversões. Nas telonas, a curtição fica por conta da grande produção Homem-Aranha: Sem Volta para Casa, filme que tem levado milhares de fãs ao cinema. Já no mall, inspirado na história do super-herói, o shopping traz como principal atração das férias um evento à altura da estreia mais esperada do ano.

Na Praça de Eventos Rio, crianças e adultos são convidados a emergir nas cenas do novo filme do amigo da vizinhança, passeando pelo multiverso dos Studios Marvel, em uma aventura que envolve várias atrações. O evento permanece no shopping até 15 de fevereiro, de segunda a sábado, das 10h às 22h, e domingos e feriados, das 12h às 21h. Confira a programação das super férias RioMar, sempre com atrações imperdíveis para todas as idades:

Circuito da Diversão

O circuito conta com atrações exclusivas como oficina de colorir e de quebra-cabeça, cama de gato e jogo da memória, oficina de tatoo, espaços instagramáveis, parede de escalada, escorregador, piscina de bolinhas e game interativo do Aranha.

Quando? Até 15 de fevereiro.

Onde? Praça de Eventos Rio.

Acesso? Entrada solidária, mediante doação de alimento ou material escolar através do site www.riomararacajuonline.com.br/doe ou no local do evento. As doações serão revertidas às instituições que assistem a pessoas em situação de vulnerabilidade e crianças carentes.

Classificação etária? Crianças de 1 a 12 anos.

Escola de Super-heróis

Chegou a hora de formar novos super-heróis e descobrir um dos quatro poderes que os pequenos têm dentro de si: Força, Mente, Agilidade, Defesa e Ataque serão um dos superpoderes descobertos neste circuito animado. A Escola de Super-heróis irá funcionar de sexta a domingo, das 14h às 20h, com capacidade para atender a 12 crianças por sessão.

O agendamento poderá ser realizado no local ou pelo Whatsapp (79) 99962-8711, diariamente, das 14h às 20h. No final, o pequeno receberá certificado e máscara referentes ao seu superpoder. De segunda a quinta, a escola estará aberta para visitação gratuita.

Quando? 12 de janeiro a 15 de fevereiro

Onde? Espaço localizado no primeiro piso, ao lado do Madero

Acesso? Mediante agendamento

Valor? R$ 20,00

Compra do ingresso? No local ou através do Whatsapp (79) 99962-8711

Classificação etária? Ideal para crianças de 4 a 12 anos

Encontro de Cosplay

Aos sábados, o RioMar Aracaju abrirá suas portas para realizar Encontro de Cosplay, na Praça de Eventos Rio. O meeting será uma atração à parte para os amantes do universo Geek, que poderão se caracterizar com seus personagens favoritos, tirar fotos e aproveitar a apresentação dos cosplays mais famosos da cidade.

Quando? 15, 22 e 29 de janeiro e 5 de fevereiro, das 16h às 18h.

Onde? Praça de Eventos Rio

Acesso? Gratuito

Classificação etária? Livre

Museu Comic by Relicto

Inspirado no mundo dos super-heróis, o RioMar traz o surpreendente Museu Comic by Relicto, com vários ícones do universo Geek. O espaço contará com peças artísticas exclusivas e produzidas em formatos diversos. O evento é uma parceria com a Relicto Academia de Artes e Design.

Quando? 14 de janeiro a 15 de fevereiro

Onde? Segundo piso, ao lado da loja Ricardo Almeida

Parceria? Relicto Academia de Artes e Design

Acesso? Gratuito

Classificação etária? Livre

Sobre a Relicto

A Relicto é a primeira academia do estado dedicada ao ensino de arte e design. Uma escola dedicada ao ensino de técnicas artísticas – desenhos de figura humana e cenários, composição para tattoo, cartoon com aquarela, modelagem, pintura, macramê e tear manual, entre outras –, para crianças, jovens e adultos. A Relicto Academia de Artes e Design oferece aulas presenciais e online e fica localizada na Rua Duque de Caxias, 281, bairro São José. Mais informações pelo telefone (79) 99829-5067.

Da assessoria

Foto_Thiago Melo/Allisson Santiago