Força-Tarefa da UFS registra o primeiro caso de infecção simultânea por Covid-19 e Influenza

A Força-Tarefa Covid-19 da Universidade Federal de Sergipe (UFS) informou nesta terça-feira (04), que foi confirmado em Sergipe, o primeiro caso de Flurona, situação em que o paciente está infectado simultaneamente pelos vírus da gripe e covid-19.

Uma moradora de Aracaju de 25 anos, biomédica, é o primeiro caso de infecção simultânea por Covid-19 e gripe Influenza. O resultado dos exames saiu na última terça-feira (04).

O professor Lysandro Borges, pesquisador e coordenador da Força Tarefa Covid-19 em Sergipe, destacou a importância das testagens em massa e do uso de máscaras, álcool em gel e do distanciamento social. “É importante incrementar as testagens em massa nos municípios com RT-PCR, que consegue distinguir se a pessoa está contaminada com os dois vírus. O uso da máscara, do alcool em gel e o distanciamento social nunca foram tão importantes nesse período, no qual enfrentamos uma superlotação nos ambulatórios com pacientes com sintomas de Influenza e da covid-19”.

Segundo o pesquisador, a síndrome gripal é uma das maiores preocupações da atualidade e é preciso incrementar a testagem nos municípios com RTPCR, que consegue distinguir com qual vírus a pessoa está contaminada. Lyssando reforçou que prevenção se dá pelo uso da máscara, álcool gel e distanciamento social.

A Secretaria de Estado da Saúde (SES) informou que ainda não foi notificada da confirmação do caso.