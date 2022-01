Fundat anuncia oferta de mais de 40 novas vagas de emprego no município de Aracaju

Nesta quarta-feira (05), o serviço de encaminhamento de cidadãos ao mercado de trabalho, oferecido pela Prefeitura de Aracaju, por meio da Fundação Municipal de Formação para o Trabalho (Fundat), está com novas vagas de emprego.

No total, são 42 oportunidades de emprego para as funções de orçamentista, soldador, mecânico de refrigeração, analista de licitação, operador de Router/CNC, vendedor externo, técnico de manutenção de impressora, além de vagas destinadas à pessoa com deficiência para enfermeiro e técnico em Enfermagem.

Os interessados devem preencher os pré-requisitos e comparecer na sede da Fundat, no calçadão da rua João Pessoa, 127, Centro, de segunda a sexta-feira, das 7h às 17h, munidos de currículo e RG. Para outras informações, é só entrar em contato pelos telefones: (79) 3179-1331 / (79) 9 9132-1200.

Pré-requisitos

Orçamentista: experiência na área

Serralheiro/Soldador: experiência na área

Mecânico de refrigeração: experiência na área

Analista de Licitação: experiência na área

Técnico de manutenção de impressora: experiência na área

Vendedor externo: ensino médio completo e experiência na área

Operador de Router/CNC (Responsável por operar e programar máquina de Router CNC): curso Corel Draw

Vaga para pessoa com deficiência (PCD)

Enfermeiro

Técnico em Enfermagem