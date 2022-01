“Reafirmo que considero Ulices um grande nome, principalmente por ser do Sertão”, diz Heleno

O ex-deputado federal Heleno Silva (Republicanos) divulgou uma nota afirmando que “sempre fui um político de grupo e nunca tomei decisões isoladas, mas ouvindo aqueles que me acompanham e as lideranças nacionais. E em 2022 não será diferente. Sou filiado ao Republicanos, ajudei a construí-lo em Sergipe, e tenho uma enorme gratidão ao nosso presidente nacional Marcos Pereira. Cabe a ele e aos filiados decidirem a favor ou não da Federação, e sei que a decisão que for tomada, será a melhor para todos”, disse Heleno.

Sobre os nomes apresentados como possível pré-candidato ao governo no agrupamento político liderado pelo governador Belivaldo Chagas, o ex-deputado diz que “em Sergipe, fazemos parte do agrupamento liderado pelo governador Belivaldo Chagas. Temos excelentes nomes colocados à disposição de uma candidatura ao governo, a exemplo do conselheiro Ulices Andrade, do deputado federal Fábio Mitidieri e do prefeito de Aracaju, Edvaldo Nogueira”.

Em relação a interpretações e análises feitas na imprensa com base em especulações, “apenas reafirmo que considero Ulices Andrade um grande nome, principalmente por ser do Sertão, e de pela primeira vez, existir a possibilidade de um sertanejo chegar ao governo. No entanto, essa decisão cabe ao grupo na condução de Belivaldo Chagas.

O Republicanos está formando um grupo de pré-candidatos a deputado federal e estadual, liderados pelo presidente estadual Jony Marcos, onde todos serão ouvidos e caminharão coesos dentro de um propósito de colaborar com o desenvolvimento do nosso Estado, no enfrentamento de inúmeros desafios que exigirão parlamentares comprometidos, verdadeiramente, com os sergipanos.