Heleno Silva reafirma compromisso com decisões do REPUBLICANOS e do agrupamento para 2022

Integrante do agrupamento liderado pelo governador Belivaldo Chagas, o ex-deputado federal Heleno Silva reafirmou que sua postura e histórico político são de tomar decisões de forma coletiva, sempre ouvindo e seguindo aqueles que o acompanham. “Sejam lideranças estaduais ou nacionais. E este ano não será diferente”, frisou.

Entre os nomes para disputar o cargo em 2022, Heleno diz que o agrupamento tem excelentes opções que podem ser colocadas à disposição, a exemplo do conselheiro Ulices Andrade, do deputado federal Fábio Mitidieri e do prefeito de Aracaju, Edvaldo Nogueira. “No entanto, essa decisão cabe ao grupo na condução de Belivaldo Chagas”, disse.

Heleno Silva é filiado ao Republicanos, partido que ajudou a construir em Sergipe e que para as eleições de 2022 está formando um grupo de pré-candidatos a deputado federal e estadual, liderado pelo presidente estadual Jony Marcos.

Ao longo dos anos de história desenvolvida a favor do povo sergipano, Heleno, destaca a gratidão pelo presidente nacional Marcos Pereira e reafirma que toda e qualquer decisão tomada juntamente com os filiados a favor ou não da Federação “será a melhor para todos, desde que, os desafios parlamentares sejam com comprometimento e verdade aos sergipanos.”

POR ASCOM/REPUBLICANOS