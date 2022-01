Inscrição para Exposição Avie! Artes Visuais na Escola permanece aberta até dia 17 de janeiro

As obras selecionadas serão premiadas e expostas na Galeria J. Inácio, situada no anexo à Biblioteca Pública Epiphanio Dória, em Aracaju

Os estudantes interessados em participar da quinta edição da Exposição AVIE! Artes Visuais na Escola têm até o dia 17 de janeiro para fazer a inscrição. O resultado será divulgado no dia 18 e a exposição ficará em cartaz no período de 28 de janeiro a quatro de março, na Galeria J. Inácio, situada no Anexo à Biblioteca Epiphanio Dória. As inscrições devem ser feitas exclusivamente pelo email:

Por meio do edital nº 42/2021, lançado pela Secretaria de Estado da Educação, do Esporte e da Cultura (Seduc), serão selecionadas artes visuais produzidas por alunos da rede pública estadual de ensino, que estejam matriculados. O objetivo é fomentar a produção artística, nos níveis amador e profissional, contribuindo para a identificação de novos talentos nas artes visuais sergipanas.

De acordo com a professora Danielle Virginie, coordenadora do Serviço de Apoio ao Desenvolvimento Estudantil, do Departamento de Apoio ao Sistema Educacional (Seades/Dase), a ação evidencia e impulsiona o processo criativo dos estudantes sergipanos. “Como professora de Arte penso que o AVIE! é uma excelente oportunidade para que a gente consiga revelar futuros talentos, futuros nomes das artes sergipanas. A escola é um local de produção; de produção científica, produção de conhecimento e também de produção cultural. A produção que sai da escola da rede estadual é muito valiosa e precisa ser exposta para que toda a sociedade conheça”, disse ela, destacando ainda a contribuição dos professores nesse processo. “São eles que vão indicar esses talentos a partir das ações desenvolvidas durante o ano letivo”.

As obras não terão restrição de tema e dimensão, e serão aceitos trabalhos dentro das linguagens artísticas: pinturas, fotografias, desenhos, imagens digitais, colagens e esculturas, podendo ser em preto e branco ou em cores. A produção também não precisa ser inédita, porém ao se inscrever o artista atesta a sua autoria do trabalho, respondendo por eventuais acusações de plágio e outros reclames legais. No ato da inscrição, via email, é necessário anexar a obra em boa resolução; arquivo original em caso de trabalho digital ou fotográfico; nome completo do autor da obra; foto do aluno inscrito; técnica utilizada; ano de execução; dados da escola; série e idade do aluno.

O organizador da exposição, professor Marcelo Prudente, destacou que desde a primeira edição “temos buscado tornar o espaço da AVIE! uma vitrine da expressão dos estudantes/artistas visuais da rede estadual de ensino, estabelecendo parceria com a Galeria J. Inácio, uma das mais antigas e importantes do estado, onde também já expuseram grandes nomes das artes sergipanas, como Fábio Sampaio, Jenner Augusto e J. Inácio, que dá nome ao local. A proposta também tem como objetivo descobrir novos artistas de partes do estado aonde muitas vezes essa expressão artística não chega, como municípios e povoados distantes dos grandes centros. Além de estimular os professores a engajar os estudantes na prática e reflexão artística, convidando, inclusive, o corpo discente e docente a visitarem a exposição durante seu período de exibição, participando de atividades educativas no espaço da Galeria J. Inácio”, declarou.

Dentre as obras selecionadas, o trabalho que obtiver o maior número de pontos pela Comissão Julgadora será premiado com um notebook. Todos os alunos selecionados receberão um certificado de participação emitido pela Seduc.

O resultado da seleção será divulgado no dia 7 de janeiro de 2022. O período de 10 a 14 de janeiro será reservado para a entrega do trabalho em plenas condições de conservação para apresentação, de segunda a sexta, entre às 8h e às 13h, na sala do Seades, da sede da Secretaria do Estado da Educação, do Esporte e da Cultura, localizada na Rua Dr. Gutemberg Chagas, 169 – D.I.A., bairro Inácio Barbosa, Aracaju. Já a exposição vai acontecer de 20 de janeiro a 18 de fevereiro de 2022. Mais informações podem ser obtidas também por telefone: (79) 3179-3336.