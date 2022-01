Matrícula online da rede estadual de ensino estará disponível a partir do dia 17 de janeiro

No período de 17 a 21 de janeiro será a fase da matrícula confirmada. Já para as matrículas de egressos, de 24 a 28 de janeiro; e matrícula de aluno candidato à Rede, de31 de janeiro a 4 de fevereiro

A Secretaria de Estado da Educação, do Esporte e da Cultura (Seduc) colocará à disposição, a partir do dia 17 de janeiro, o Portal de Matrícula Online, para que sejam realizadas as matrículas dos alunos nas escolas da Rede Pública Estadual neste ano letivo de 2022. O processo será feito no endereço eletrônico da Seduc (www.seduc.se.gov.br), onde será possível verificar a relação das escolas, os respectivos níveis, modalidades de ensino e número de vagas. No período de 17 a 21 de janeiro será a fase da matrícula confirmada. Já para as matrículas de egressos, de 24 a 28 de janeiro; e matrícula de aluno candidato à Rede, de 31 de janeiro a 4 de fevereiro.

De acordo com a Portaria nº 5027/2021, as instituições educacionais que não se enquadram nas datas deverão cadastrar no Siga as datas em que serão ofertadas as matrículas. O processo é contínuo durante todo o decurso do ano letivo, enquanto houver vaga disponível. “A Seduc garantirá a matrícula dos alunos no Ensino Fundamental e Médio, o mais próximo possível da sua residência. Quando as instituições não apresentarem vagas, será disponibilizada a matrícula em outras escolas da Rede Estadual, devendo o aluno declarar a necessidade de transporte no processo de matrícula online”, ressaltou a diretora de Inspeção Escolar, Eliana Borges.

Durante todo o período de matrícula online, as unidades de ensino disponibilizarão à comunidade os seus laboratórios de informática e outros equipamentos, bem como servidor para auxiliar os interessados na realização do procedimento, em seus horários de funcionamento. A Seduc colocará à disposição dos interessados o telefone 0800 2855321 e o atendimento online disponível no portal da matrícula, a fim de esclarecer dúvidas em tempo real, durante o horário das 8h às 22h, de segunda a sexta-feira.

Ao realizar a matrícula, o aluno ou seu responsável legal deverá estar ciente de que o ano letivo de 2022 será ofertado presencialmente, nos diferentes níveis, etapas, anos/séries e modalidades, observando o protocolo sanitário estabelecido pelas autoridades locais e por esta Secretaria de Estado da Educação, do Esporte e da Cultura e suas instituições escolares.

A Matrícula Online nas instituições educacionais da Rede Pública Estadual é organizada da seguinte forma: I – matrícula confirmada, que corresponde à atualização da matrícula conforme conclusão do ano letivo, sendo efetuada pela própria escola no Sistema Integrado de Gestão Acadêmica (Siga); matrícula de egressos da Rede Pública Estadual; e matrícula de alunos candidatos à Rede, destinada àqueles que desejam ingressar na Rede Pública Estadual.

Documentação

As matrículas online deverão ser realizadas no horário das 8h às 22h, de segunda a sexta-feira. Já a efetivação da matrícula se dará com a entrega da documentação na instituição de ensino, o que deverá acontecer até o primeiro dia de aula. Será exigida a seguinte documentação: comprovante de matrícula online; original ou fotocópia de certidão de nascimento, do documento de identidade ou CPF; Número de Inscrição Social (NIS), quando houver; Guia de Transferência ou Declaração; comprovante de residência, quando houver, Termo de Responsabilidade; Termo de Autorização do Uso de Imagem; Termo de Autorização do Uso de Dados Cadastrais, cartão de vacinação para as crianças de até seis anos de idade; e duas fotografias 3×4.

Novo Ensino Médio

A matrícula nas turmas de 1ª série, bem como nas turmas de 1ª e 2ª séries nas escola- piloto do Programa de Apoio à Implementação do Novo Ensino Médio (ProNEM), será efetuada com os seguintes encaminhamentos: O estudante será matriculado no conjunto de componentes curriculares pertencentes à Formação Geral Básica e aos Itinerários Formativos, indissociavelmente; as escolas-piloto do ProNEM deverão ofertar, no mínimo, duas opções de Itinerários Formativos, em áreas distintas, ou de forma integrada, segundo a capacidade de oferta das Instituições Educacionais, permitindo ao estudante da 2ª série a matrícula em diferentes arranjos curriculares, por município em que houver matrículas de ensino médio. Além disso, o estudante poderá cursar a Formação Geral Básica em uma instituição de ensino e o Itinerário Formativo em outra da rede estadual ou de outras redes, gerando dupla matrícula junto ao SIGA/SIAE.

Para esclarecer quaisquer dúvidas, a Secretaria de Estado da Educação, do Esporte e da Cultura disponibilizará o telefone 0800 2855321, bem como o atendimento online, no horário das 8h às 22h.

Veja a portaria completa no link:https://bit.ly/3ph6vRR

Foto Seduc