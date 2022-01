Blog Espaço Militar e a ASPRA/SE denunciam o não pagamento do ticket alimentação dos Bombeiros

esta quarta-feira, dia 05, o blog Espaço Militar e a ASPRA/SE (Associação de Praças Policiais e Bombeiros Militares de Sergipe) receberam diversas denúncias de bombeiros militares, dando conta do atraso do pagamento do ticket alimentação no CBMSE (Corpo de Bombeiros Militares do Estado de Sergipe).

O valor do ticket alimentação é depositado no cartão Policard antecipadamente, para que os bombeiros militares tenham como se alimentar durante as suas escalas de serviços.

Ocorre que, o pagamento que deveria ter sido feito até o dia 30 de dezembro de 2021, para que pudessem ser custeadas as refeições dos bombeiros durante suas escalas no mês de janeiro, não foi efetivado, tendo os mesmos sido informados que o pagamento será somente realizado, no dia 30 de janeiro deste ano, juntamente com o valor para o mês de fevereiro. Portanto, durante este mês de janeiro, os bombeiros militares terão que tirar do próprio bolso para poderem se alimentar durante suas escalas de serviços, o que é um verdadeiro desrespeito, pois já não basta estarem a cerca de 10 anos sem aumento e sem reposição salarial, e com vários pagamentos para serem feitos no início do ano, fora os aumentos de diversos produtos e serviços, agora terão que se sacrificar ainda mais para poderem se alimentar durantes suas escalas de serviço.

Com a palavra o Governo do Estado e o Comando do CBMSE para explicarem o motivo de tamanho atraso no pagamento do tícket alimentação dos bombeiros militares, até porque, a Polícia Militar pagou normalmente o ticket alimentação dos policiais militares.

O blog Espaço Militar e a ASPRA/SE estão acompanhando a denúncia e cobram providências.

Matéria do blog Espaço Militar