Quarta-feira é dia de hambúrguer no Shopping Jardins Online e RioMar

Plataformas digitais de compras apresentam seleção de sanduíches e ofertas exclusivas nas quartas-feiras de janeiro

Férias combinam com diversão e lanches saborosos, não é mesmo? E para tornar os momentos de lazer ainda mais deliciosos, os shoppings Jardins e RioMar Aracaju realizam o ‘PromoDay – Quarta é Dia de Hambúrguer’. Durante o mês de janeiro, as plataformas de compras Shopping Jardins Online e RioMar Aracaju Online apresentam seleções de sanduíches e ofertas exclusivas às quartas-feiras.

Acessando o aplicativo (Android e iOS) ou o site shoppingjardinsonline.com.br, o consumidor encontra combo Bob´s com sanduíche clássico + batata frita M + milkshake 300ml de R$53,70 por R$25, sanduíche de frango do Sal e Brasa por R$14 e promoção compre um hambúrguer e leve o segundo pela metade do preço no Austrália, dentre outras ofertas.

No RioMar Aracaju Online dá para aproveitar ofertas incríveis como o Bob’s Burgue por R$6,90. No Sal e Brasa um suculento Sanduíche de Cupim de 20cm + batata frita por R$ 19,00. No BBurgue 2 Smash Barbecue de R$ 39,98 por R$ 18,99 e na Casa Alemã sanduíche Clube de Frango + fritas + Coca-Cola em lata de R$ 29,90 por R$ 19,99. Os pedidos feitos no RioMar Aracaju dão direito a um cartão do Game Station com R$ 20,00 em bônus.

As oportunidades são exclusivas para compras realizadas às quartas-feiras de janeiro nos canais digitais de compras Shopping Jardins Online e RioMar Aracaju Online. As plataformas atendem a todos os bairros de Aracaju e algumas regiões de São Cristóvão, Barra dos Coqueiros e Nossa Senhora do Socorro e também oferecem as opções de retirada nos drives-thru, lockers (armários inteligentes) e pick-up centers. O frete é grátis na primeira compra ou nos pedidos acima de R$ 100. O prazo de entrega das refeições é de até uma hora.

Da assessoria

Foto GettyImages