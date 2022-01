Sergipe teve 95,32% do seu rebanho imunizado contra a Febre Aftosa

A campanha encerrou em novembro, mas o prazo da declaração foi até o dia 30 de dezembro

A Empresa de Desenvolvimento Agropecuário de Sergipe (Emdagro) concluiu, no último dia 30 de dezembro, a segunda etapa da campanha de vacinação contra a Febre Aftosa. Segundo o órgão, 95,32% de todo o rebanho de bovinos do estado, com idade entre zero a dois anos, foram imunizados contra a doença. A campanha ocorreu no mês novembro, porém o prazo de declaração de vacinação havia sido prorrogado para o penúltimo dia do ano de 2021, em razão do baixo índice de declarações por parte dos criadores.

“Concluímos com grande êxito essa segunda etapa da campanha de vacinação contra Febre Aftosa com 439.638 animais vacinados de um total de 461.454 bovinos de zero a dois anos de idade. Esse mérito deve ser compartilhado não somente com os criadores, mas com todos os profissionais da Emdagro, desde os médicos veterinários, coordenadores estaduais, coordenadores regionais, supervisores e técnicos e técnicas do escritórios locais, administrativos, guardas sanitários e todos que, direta ou indiretamente, participaram efetivamente para o sucesso de mais uma campanha”, comemorou a diretora de Defesa Animal e Vegetal da Emdagro, Aparecida Andrade.

Ainda segundo a diretora, com o índice de animais imunizados, o Estado de Sergipe se prepara cada vez mais para uma possível retirada da obrigatoriedade da vacinação num futuro próximo. “Nosso Estado tem superado o índice mínimo exigido pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA) graças aos esforços de todos e isso coloca Sergipe num nível importante caso o ministério entenda que poderemos passar de status de zona livre da Aftosa com vacinação para o sem vacinação”, concluiu Aparecida.

