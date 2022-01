UFS abre edital no Programa de Revitalização da Indústria Nordestina

Para administradores com bolsa de R$ 1.680,00

A Universidade Federal de Sergipe (UFS), em parceria com a Universidade Estadual de Pernambuco (UPE), abriram sete vagas para bolsistas residentes do projeto Inovação da Indústria 4.0, NE4.0 – Programa de Revitalização da Indústria Nordestina, para graduados dos cursos de administração, engenharias, ciência da computação, sistema de informação, estatística ou áreas afins. O Conselho Regional de Administração é um dos apoiadores do projeto.

As inscrições para o processo de seleção iniciaram nesta terça-feira, 4, e segue até o dia 4 de fevereiro. O curso terá duração de sete meses com aulas presenciais no Departamento de Administração da UFS, do Campus São Cristóvão. Os residentes terão direito à uma bolsa de R$ 1.680,00, durante o período de estudos.

De acordo com a professora do Departamento de Administração da UFS, Rosângela Sarmento, este é um momento importante que traz analogia entre teoria e prática. “São sete empresas que estarão abrindo suas portas para que os egressos possam estudar as melhores soluções e desenvolver inovações. Iremos resolver os problemas destas empresas com ciência, mostrando a eficácia do curso”, garantiu.

Ppr Danilo Cardoso