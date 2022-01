Universidade Federal de Sergipe: professora denuncia mau uso de verbas para enfrentamento à pandemia em Sergipe 

O programa Inove Notícias da Rádio Cultura AM 670, com Kléber Alves, desta terça-feira, 21, trouxe denúncias de suposto mau uso de recursos na Universidade Federal de Sergipe (UFS). As verbas foram enviadas pelo Governo federal, em 2020, para fortalecer o enfrentamento da pandemia da covid-19, sendo a maior parte, destinadas à aquisição de testes.

Somente em 2020, a UFS teria recebido mais de 10 milhões de reais para o desenvolvimento de projetos e ações de enfrentamento à pandemia. Segundo a professora do curso de Direito da UFS, Denise Albano, os valores pagos pela universidade estão fora da realidade. “Somente uma pesquisadora recebeu, durante 12 meses, R$ 100 mil, o equivalente a pouco mais de R$ 8 mil por mês”, afirmou.

Para comparar os valores fora do padrão, no entendimento da professora, uma bolsa disponibilizada pela UFS, para alunos de pós-doutorado, está no valor de R$ 4 mil. “A pesquisadora recebeu mais do que o dobro e tudo isso é de causar indignação, não entro no mérito da pesquisa ou do pesquisador, mas dos valores tão incomuns e totalmente fora do padrão”, questionou.

Outro problema apontado por Denise Albano, diz respeito aos “beneficiados” com os valores. “Algumas pessoas se deram muito bem na pandemia. Não estou falando em roubos, mas de exagero no processo de pagamento. Um pequeno grupo se apropriou desse montante de recursos sem publicação de edital. Temos vários competentes pesquisadores que ficaram de lado nesse processo porque não houve transparência no chamamento”, ressaltou.

Ainda em entrevista ao Inove Notícias, Denise Albano revelou que também falta transparência de informações divulgadas no site oficial da instituição. “Enorme dificuldade de acessar informações sobre contratos no site da universidade, o que fere, claramente, a lei de transparência que determina que esses dados sejam acessíveis para todos”, lamentou.

Por Kleber Alves