Balada Sunset: grandes atrações vão comandar festa em Aracaju

Para deixar o verão ainda mais colorido e animado, Solange Almeida, Walkiria Santos (ex- Magníficus), Babado Novo e Guig Gheto vão comandar a Balada Sunset no domingo, 23 de janeiro, a partir das 13h na Orla Por do Sol (antigo atracadouro das balsas) no palco 360º. A festa que será apresentada por Juliana Guimarães e Mari Antunes vai fazer parte da gravação do Band Nordeste Especial Aracaju. É mais uma realização da Teo Santana Produções.

Uma das atrações mais aguardadas, Solange Almeida, vai se apresentar com o show ‘Minha História’, que faz uma releitura de todos os sucessos da carreira da artista que é um dos maiores nomes do forró eletrônico do país.

Solange preparou um mix de dois momentos distintos, que falam do passado e do presente. Na ocasião, vai rolar uma retrospectiva musical da artista, apresentada no DVD ‘Entre nós, minha história’, no qual há hits memoráveis como ‘Tontos e loucos’, ‘Deita na BR’ e ‘Se não valorizar’.

Na segunda parte da apresentação, Sol vai desfilar seus mais novos sucessos, presentes nas principais playlists digitais da atualidade.

