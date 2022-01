Ciatox é referência no atendimento intoxicações provocadas por animais peçonhentos em SE

O Centro de Informação e Investigação Toxicológica (Ciatox), gerenciado pela Secretaria de Estado da Saúde (SES), atua como referência no estado no atendimento a intoxicações e acidentes com animais peçonhentos há 17 anos, sendo que os principais casos computados são os de aranha e escorpião. Foram registrados de janeiro a junho de 2021, aproximademente, 480 casos de intoxicação por animais peçonhentos, resultantes de atendimentos nas unidades hospitalares do Huse, Nestor Piva, Fernando Franco, e Hospital José Franco.

A clínica médica e reumatologista do Huse, Patrícia Fontes, alerta para a importância de identificar qual o animal causou a intoxicação. “A abordagem é diferente em cada caso, a casos mais graves para algumas pessoas, a exemplo de idosos e crianças”, disse a médica. O principal sintoma que caracteriza a picada desses animais é a dor local. “No caso de escorpião, e alguns tipos de aranha, além dessa dor, os pacientes podem apresentar também sintomas sistêmicos, como a alteração da pressão arterial, tontura, vômito, alteração neurológica.” reforçou a médica.

É importante também adotar medidas preventivas para evitar que o animal se esconda em ambientes que possam causar esses incidentes, dentre eles, limpeza constante do jardim e da casa, telhas, ralos de banheiro, fresta de portas, não acumular materiais de obras antigos próximo a casa, que possam servir de abrigo a esses insetos.

O Ciatox fica instalado no prédio do Huse e conta com uma equipe multidisciplinar de médicos, farmacêuticos, enfermeiros e técnicos de enfermagem. Ele faz parte da Rede Nacional de Centros de Informação e Assistência Toxicológica (Renaciat), coordenada pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA), em parceria com a Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz).

Vale lembrar que em qualquer ocasião por intoxicação, a vítima deve procurar o hospital mais próximo para atendimento e precisão no diagnóstico, ou entrar em contato com o Ciatox pelo telefone 0800-722-6001 para qualquer orientação. O contato é gratuito e deve ser imediato, além do 0800, o Ciatox disponibiliza o telefone (79) 3216-2677.

SES

Foto: Internet