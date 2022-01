Copinha Saudoso Tuca retomará atividades em 2022

A Copinha Saudoso Tuca está de volta e já tem data para acontecer! Os garotos do futsal, sub 17 tem encontro marcado no dia 12 de janeiro, às 18:30, na Praça Dom José Thomas, no Bairro Siqueira Campos, para participar dessa competição. Após um ano sem realizar o evento, o vereador Anderson de Tuca (PDT) retomou a produção da tradicional copinha, que tem por objetivo incentivar os jovens a praticar esportes e utilizar os espaços públicos da cidade de maneira saudável.

“Vamos realizar a nossa terceira edição, depois desse tempo de pausa por conta da pandemia. A copinha faz parte do meu projeto Esporte na Praça, que estimula jovens e crianças a se movimentar através de atividades físicas e competição saudável, levando sempre em consideração o meio social que eles vivem. Temos seis times inscritos esse ano, todos os jogadores devem ter 17 anos. Espero vocês lá para prestigiar esse momento de alegria!”, disse Tuca.

Os times inscritos são: Santo Expedito; Siqueira Campos; Aliança Cruzeiro A; Aliança Cruzeiro B; Famalicão Futsal e Real América. Todos os jogadores devem ter nascido no ano de 2005 e cada partida irá durar cerca de 15 minutos, a competição se dará no sistema de “mata-mata”.

Fonte e foto assessoria