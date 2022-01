Crea-SE realiza mais de 3 mil ações de fiscalização em 2021

Mesmo com todas as limitações impostas pela pandemia que ainda é uma realidade no país, o Crea-SE esteve em campo com as equipes de fiscalização atuando em todo o Estado. Em 2021 foram realizadas 3.192 ações fiscalizatórias, um trabalho que resultou na regularização de 695 obras e/ou serviços. Nas operações de combate ao exercício ilegal da profissão mais de 140 profissionais habilitados foram contratados após a presença do Conselho nas obras fiscalizadas e lavrados 46 autos de infração contra leigos.

A colaboração dos próprios profissionais e da sociedade foi decisivo para o avanço da fiscalização. “Batemos recorde de denúncias atendidas. Encerramos 2021 com 437 denúncias recebidas, o que representa um aumento de quase 40% em relação ao ano de 2020”, avalia o coordenador de Fiscalização do Crea-SE, Floro Alves de Araújo Júnior ao ressaltar que os investimentos em compra de equipamentos, capacitação dos agentes fiscais e o uso de tecnologia também foram essenciais o bom desempenho da fiscalização.

Das 3.192 fiscalizações realizadas, 39,4% ocorreu na Grande Aracaju, o que correspondem a 1.259 ações. A presença do Crea-SE também avança em todo o interior do Estado, onde se concentraram 1.933 operações. “Toda ação de fiscalização do Crea-SE tem por objetivo coibir a atuação de pessoas físicas e jurídicas não habilitadas nas execuções de atividades inerentes a profissionais legalmente habilitados nas áreas da Engenharia, Agronomia e Geociências. Cabe ao Crea ao detectar obras clandestinas, além de autuação, comunicar às Prefeituras Municipais sobre as irregularidades encontradas para providências da ação, o que temos feito com todo rigor”, explica Floro.

Foto assessoria

Por Íris Valéria