Deputado Luciano Bispo faz balanço positivo dos trabalhos em 2021 na Assembleia Legislativa

Ao encerrar os trabalhos legislativos referentes a 2021, o presidente da Assembleia Legislativa de Sergipe, deputado Luciano Bispo (MDB), fez um balanço positivo dos trabalhos realizados, destacando os principais projetos aprovados em benefício da população sergipana.

“Os trabalhos legislativos de 2021 foram encerrados na sessão da última quarta-feira, 5, com a aprovação do Orçamento do estado. Todos os colegas estão de parabéns porque tivemos um ano árduo, com um trabalho difícil em virtude da pandemia da Covid-19. Mesmo assim, todas as reuniões que marcamos, contamos com a maioria dos parlamentares para fazer as votações dos projetos o mais breve possível. Cumprimos com a nossa obrigação”, observa.

“Aprovamos projetos voltados para a melhoria da Educação; aprovamos leis autorizando o estado a tomar empréstimo nos bancos com a finalidade de dar andamento aos serviços de melhorias nas nossas estradas facilitando o escoamento de produtos; aprovamos leis para o setor da Saúde, voltadas ao combate à pandemia. Foi um ano de muito trabalho, mas muito satisfatório, pois cumprimos com o nosso papel como deputados e como cidadãos sergipanos, fazendo com que o estado tenha uma maior governabilidade”, reitera.

Casa do povo

O presidente lembrou que a Assembleia Legislativa de Sergipe é a casa do povo. “Aqui se discute todos os projetos em harmonia com todos os poderes: o Judiciário, o Tribunal de Contas, o Ministério Público e o próprio Executivo. O Poder Legislativo é de extrema importância para os sergipanos e nós cumprimos com a nossa obrigação; estivemos sempre presentes discutindo e aprovando o que fosse melhor para Sergipe. Agora mesmo aprovamos um projeto que é o sonho dos sergipanos e trata do Zoneamento Ecológico-Econômico Costeiro do Litoral Sul de Sergipe, que vai destravar o turismo na região litorânea”, comemora.

Em sua mensagem, o deputado Luciano Bispo enfatizou que a Alese cumpriu um papel importante nos debates e embates em torno da aprovação dos projetos para o estado de Sergipe. “Agradeço o apoio, a colaboração, a amizade e o respeito que tenho de todos. Aos poderes também o meu muito obrigado pela compreensão e pela confiança nesta Casa”, reforça.

Foto: Jadilson Simões

Por Aldaci de Souza