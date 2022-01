Ex-senador Antonio Carlos Valadares tem alta médica após cirurgia Hospital Sírio Libanês

O ex-senador Antonio Carlos Valadares usou as redes sociais na manhã desta quinta-feira (06) para informar que recebeu alta médica do Hospital Sírio Libanês (SP), após passar por um procedimento cirúrgico. “Recebi hoje alta do Hospital Sírio Libanês (SP), após ser submetido a uma cirurgia do coração conduzida com êxito pelo Dr. Fábio Jatene e sua equipe”, escreveu Valadares.

O ex-senador aproveitou para agradecer o apoio que recebeu enquanto esteve internado. “Agradeço a Deus pela graça recebida, e a todos os que rezaram por mim e me enviaram votos de plena recuperação”.