Hemose registra 23.869 doações de sangue em 2021

O Centro de Hemoterapia de Sergipe (Hemose), encerrou o ano de 2021, com um total de 23.869 doações de sangue efetivadas. O saldo considerado positivo, ainda requer ampliação nas doações diárias para que o órgão atinja um estoque de segurança.

Esse estoque serve para atendimento de situações de emergência como acidentes fatais com elevado número de vítimas, além de desastres naturais, que venha requerer transfusão sanguínea.

A assistente social e gerente de Ações Estratégicas, Rozeli Dantas agradeceu aos doadores e parceiros, e renovou o convite para população doar sangue com regularidade, o homem a cada dois meses e a mulher a casa três meses.

“Graça ao gesto altruísta das pessoas e de familiares dos pacientes, o Hemocentro conseguiu atender no limite, a demanda transfusional de milhares de pessoas assistidas pelo SUS na rede hospitalar”, salientou ela.

Conforme a gestora, o serviço de doação de sangue está irregular desde meados de 2020, quando houve o registro, do primeiro sergipano com o coronavirus. “Nesses quase dois anos de pandemia, o Hemose passou por períodos com baixo número de doações, chegando a registrar em um dia, apenas 43 coletas”, lembrou Rozeli ao destacar. “Temos esperança que agora em 2022, essa situação melhore e os doadores retornem ao Hemose para alcançarmos a meta de 150 doações ao dia”, disse animada.

Além das doações registradas na sede do Hemocentro de Sergipe por pessoas individuais, campanhas de parceiros fidelizados e doadores de plaquetas por Aférese, a instituição também descentralizou o serviço com um posto de coleta que funcionou durante seis meses no shopping Riomar, em Aracaju. Outra estratégia adotada, para atrair doadores, foram as coletas externas realizadas na Universidade Estácio, 28° Batalhão de Caçadores, Centro de Estudos Grau Técnico, Tribunal de Justiça e nos municípios de Aquidabã, Estância, Lagarto, Poço Redondo e Nossa Senhora da Glória.

Estoques

Sobre a oscilação das doações de sangue, a gerente Produção e Dispensação de Sangue e Hemocomponentes, Juliana Alves, informou que apesar do ano difícil, as solicitações por bolsas de sangue e plaquetas foram atendidas. “Nosso setor é responsável pela análise e liberação de estoques para rede hospitalar, estamos na expectativa que a situação melhore agora em 2022, para conseguirmos formar o estoque de atendimento da demanda rotineira e o estoque de segurança”, conclui.

Critérios

Para doar sangue basta estar bem de saúde, ter idade entre 16 a 69 anos, peso superior a 50 Kg. Também é necessário comparecer ao serviço bem alimentado, portando documento de identificação original, oficial com foto. Mais informações através dos telefones: (79)3225-8039, 3259-3174 e 99191-2977.

Fonte e foto SES