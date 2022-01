Um homem morreu no inicio da manhã desta quinta-feira (06) após ser atropelado por um ônibus na Avenida Tancredo Neves, em Aracaju.

A CPTran informou ainda que o motorista do ônibus realizou o teste do bafômetro e que não foi encontrado nenhum teor alcoólico no organismo. Ele foi conduzido ao Departamento de Homicídio de Proteção à Pessoa (DHPP) para prestar esclarecimentos.

A Polícia irá apurar as circunstâncias do acidente para apurar a causa.

Foto SMTT