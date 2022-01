Homicídios caem em 43 municípios de Sergipe em 2021

O ano de 2021 encerrou com queda no número de homicídios dolosos em 43 dos 75 municípios de Sergipe. Os dados foram apurados pela Coordenadoria de Estatística e Análise Criminal (CEACrim), da SSP, e identificaram que as cidades que apresentaram maiores reduções foram Aracaju, Nossa Senhora do Socorro e Itabaiana. O resultado positivo é fruto das ações de policiamento ostensivo e investigativo em todo o estado, junto às perícias desenvolvidas pela Coordenadoria Geral de Perícias (Cogerp).

De acordo com o levantamento da CEACrim, Aracaju obteve uma diminuição de 196 casos, em 2020, para 155, em 2021. Já em Nossa Senhora do Socorro, município pertencente à Região Metropolitana da capital, houve uma retração de 103 casos – 2020 – para 64 ocorrências – 2021. Em terceiro lugar no ranking de cidades que apresentaram a maior queda de homicídios durante o ano passado está Itabaiana. Na cidade serrana, os casos caíram de 51 – 2020 – para 37 – 2021.

O CEACrim aponta reduções também nos municípios de Brejo Grande, Lagarto, Barra dos Coqueiros, Nossa Senhora das Dores, Japaratuba, Estância, Ribeirópolis, Umbaúba, Canindé de São Francisco, Cristinápolis, Neópolis, Nossa Senhora da Glória, Poço Redondo, Simão Dias, Ilha das Flores, Itabaianinha, Laranjeiras, Pacatuba, Porto da Folha, Siriri, Tomar do Geru, Pirambu, Propriá, Riachuelo, Santa Rosa de Lima, Carmópolis, Feira Nova, Frei Paulo, Graccho Cardoso, Itabi, Pedrinhas, Tobias Barreto, Cedro de São João, Itaporanga D’Ajuda, Malhada dos Bois, Moita Bonita, Pedra Mole, Pinhão, Santana de São Francisco e São Francisco.

Já entre os municípios que mantiveram estabilidade na quantidade de homicídios registrados durante 2021, também conforme os dados da Coordenadoria de Estatística e Análise Criminal, estão Aquidabã, Boquim, Campo do Brito, General Maynard, Monte Alegre, Rosário do Catete, Santa Luzia do Itanhy, São Cristóvão e Telha.

O secretário da segurança pública, João Eloy de Menezes, considerou o resultado positivo e evidenciou que o levantamento faz parte do mapeamento que é elaborado pelas forças de segurança pública para que sejam traçadas novas ações de policiamento. “Tivemos um importante marco que é a redução consecutiva dos homicídios em cinco anos em nosso estado. E esses dados nos ajudam a implementar novas ações de policiamento ostensivo, de investigações e de operações para que continuemos no trabalho diário de preservar vidas em Sergipe”, concluiu.

Foto: Jorge Henrique

Ascom SSP