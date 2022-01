Laércio Oliveira diz em entrevista que “eu quero ser pré-candidato a governador de Sergipe”

O deputado federal Laércio Oliveira (PP) iniciou o ano de 2022 reafirmando seu desejo de disputar uma vaga na chapa majoritária nas eleições deste ano. Foi durante uma entrevista à Rádio Jornal, ocorrida na manhã desta quinta-feira, 6. “Já disse várias vezes: eu quero ser governador de Sergipe. Todos os meus movimentos me direcionam para o desejo de ser o escolhido do meu agrupamento político. Essa é a minha disposição. Porém, jamais haverá da minha parte a dissolução desse bloco”, afirmou o deputado.

Segundo ele, todos os membros que participam do agrupamento têm convicção plena que a união é o caminho para vencer as eleições. “A gente quer eleger o governador, o senador, a maioria da bancada federal e a maioria da bancada na Assembleia Legislativa. A unidade do grupo é que permitirá essa conquista. Para isso, nós precisamos ter consciência daquilo que nós somos capazes de fazer e daquilo que vamos conseguir realizar em favor da população do Estado. Mas, acima de tudo, no convencimento dos eleitores da capacidade de cada um”, comentou Laércio.

“Eu sou muito satisfeito porque o meu agrupamento tem vários nomes, por isso eu coloquei a minha disposição na primeira reunião com o governador Belivaldo Chagas. Cada um tem um desejo e a gente precisa respeitar a vontade de todos e construir uma unidade. Eu quero ser pré-candidato a governador do Estado, mas não irá prevalecer o ‘eu’, e sim o ‘nós’. Se dentro do nosso agrupamento político a gente identificar alguém que tenha mais capacidade, que assim seja, e eu serei pré-candidato a senador”, afirmou.

Laércio revelou que muitas pessoas o provocam no sentido de uma ruptura com o agrupamento que ele faz parte, caso o seu nome não seja o escolhido. O deputado afirmou que isso se deve à sua capacidade política, suas realizações, sua conduta com muita retidão e respeito com todos. “As pessoas identificam isso como um potencial muito grande e que eu poderia disputar uma pré-candidatura ao governo ou ao senado em qualquer outro bloco político, mas eu quero afirmar que aprendi logo cedo que política é uma construção de forças, fidelidade e união com outras pessoas, ninguém é forte sozinho. Eu não preciso da política para viver, eu quero estar na política para fazer uma prestação de serviço à sociedade”, disse.

Nova sede do Senac

Durante a entrevista, Laércio Oliveira, que também é presidente do Sistema Fecomércio, comentou sobre a inauguração do novo prédio do Senac Aracaju, que ocorrerá no próximo dia 10 de janeiro. A reforma ampliou a atual unidade, aumentou a área útil do prédio e trouxe modernidade à edificação, em um investimento de mais de R$ 3,5 milhões.

Com a reforma, a sede do Senac ganhou uma fachada moderna e melhorou a capacidade ambiental de trabalho dos 82 colaboradores do setor administrativo. No edifício, também foram construídas amplas cozinhas-didáticas ampliando a capacidade para receber alunos, equipadas com o que há de mais moderno no segmento de ensino gastronômico.

Por André Carvalho