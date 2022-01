Machado defende o início das obras do Canal de Xingó e mais investimentos no sertão

Em entrevista concedida ao Programa Rio FM (Porto da Folha), na manhã desta quinta-feira, 6, o ex-deputado federal José Carlos Machado (DEM) destacou a importância das obras do Canal de Xingó.

De acordo com Machado, o Canal de Xingó é a principal obra do ex-governador de Sergipe, João Alves Filho, que idealizou o projeto, mas não chegou a executá-lo. Apesar disso, o presidente do DEM reitera seu importante papel nas obras que, segundo ele, são revolucionárias por trazer “novas perspectivas para o desenvolvimento regional” e “segurança hídrica para o estado”.

Machado disse que o Canal de Xingó é fundamental para o avanço da agricultura e economia no sertão. Ele frisou que o pequeno e médio produtor sertanejo precisa de mais apoio e incentivo.

Outro ponto ressaltado pelo democrata foram os 1.500 KM de adutoras construído no governo de João Alves. A UFS/Nossa Senhora Glória também foi citada pelo ex-deputado que defende o apoio de técnicos do campus para colaborar com o desenvolvimento do sertão.

Da Assessoria