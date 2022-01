Mais de 37 mil sergipanos foram atendidos em clínicas-escola da Unit em 2021

Os atendimentos em questão focaram na reabilitação fisioterapêutica, odontológica e psicológica durante o ano de 2021

Os atendimentos realizados pelos projetos de extensão da Universidade Tiradentes (Unit), por meio das clínica-escola de Fisioterapia e Centro de Educação Ninota Garcia, Clínica de Psicologia, Laboratório Central de Biomedicina e Clínica Odontológica, ajudaram mais de 37 mil sergipanos a manterem a saúde física e mental em 2021.

A retomada dos serviços se deu à medida em que os órgãos governamentais flexibilizaram as restrições diante da pandemia causada pela Covid. Em todas as clínicas e núcleos da Unit que passaram a receber pacientes presencialmente ao longo do ano, as medidas de biossegurança foram mantidas.

“O serviço prestado à população foi de muita resolutividade, uma vez que foram retomados tratamentos anteriormente paralisados, assim como foram iniciados tratamentos de pessoas que ficaram todo o período de isolamento sem atendimento”, explicou a coordenadora operacional do curso de Odontologia da Unit, Guadalupe Sales Ferreira.

Só na Clínica Odontológica foram realizados mais de 10 mil atendimentos, desde cirurgia, extrações dentárias, restaurações, tratamento periodontal (gengiva), endodontia (canal), a atendimento a crianças – inclusive aquelas com algum tipo de deficiência (odontopediatria), radiografias bucais e extra-bucais, próteses dentárias, dentre outros. Além do projeto de extensão Sorrindo pra Vida, voltado para crianças com microcefalia.

“Oferecemos espaço climatizado, aconchegante, com abordagens clínicas lúdicas e humanizadas. Ambientes de alta tecnologia, com equipamentos de última geração, incluindo tomógrafo e radiografias digitais computadorizadas. Os professores são os mais reconhecidos em suas especialidades, os materiais utilizados são de renome na sua qualidade e durabilidade e os procedimentos envolvem diversas especialidades odontológicas”, explicou.

Clínicas e Laboratórios

No ano passado, no Laboratório Central de Biomedicina (Unit Lab), o número de exames e atendimentos chegou a quase 13 mil neste que é reconhecido por especialistas como uma das mais completas unidades de laboratoriais de universidades brasileiras.

De janeiro a outubro de 2021, na Clínica-escola de Fisioterapia da Unit, o número de pessoas beneficiadas com atendimentos chegou a quase 12.500. No local, são realizados tratamentos de reabilitação em ortopedia, neurofuncional, pediatria e geriatria, e fisioterapia respiratória, muito importante para a recuperação de pacientes que tiverem covid19.

Já na Clínica de Psicologia, cerca de 1.500 pessoas receberam atendimento psicológico, psicopedagógico ou neuropsicológico por meio de plantões, além de serem encaminhadas para outros tratamentos.

Extensão

Por meio dessas clínicas-escolas, núcleos e atividades práticas, os estudantes de graduação participam de ações sociais e atendem a comunidade sergipana na educação, saúde e cultura.

