Método Canguru salva vidas de bebês na Maternidade Nossa Senhora de Lourdes

Bernardo nasceu na Maternidade Nossa Senhora de Lourdes, no último dia 2 de dezembro, com apenas 25 semanas de gestação, pesando 780 gramas e medindo 32 centímetros. Ele é filho de Amanda Alves Gonçalves e de Fernando Batalha.

Amanda já tinha passado por dois abortos e, pós uma gestação de alto risco e tendo feito o pré natal no Centro de Atenção Integral à Saúde da Mulher (Caism), nasceu o pequeno Bernardo. Ela passou por um procedimento chamado cerclagem e pessario, métodos para evitar parto prematuro. Toda a gestação foi de repouso total onde Amanda só levantava em situação de extrema necessidade. A mamãe considerou o parto um verdadeiro milagre.

O primeiro mês de vida de Bernardo foi comemorado na unidade e os convidados foram os “titios e titias” da UTIN, e foi festejado com alegria. Amanda Gonçalves, que carinhosamente chama seu filho de urso forte, por ser o nome Bernardo de origem germânica e ter esse significado, disse que ele esta tomando leite materno por sonda. “Mudamos nossa rotina de vida para estar com ele pelo menos 14 horas por dia’’, disse a mãe.

Ela contou que foi emocionante o primeiro contato pele a pele com o bebê, “Estamos aqui há 30 dias e, independente da luta diária, nossos corações estão cheio de amor”, observou. Ela ressaltou ainda que sua vida passou a girar em torno da luta para manter a vida de um ser que desperta nela, uma força que não sabia ser capaz de sentir.

“Estamos aguardando o bebê ficar com o peso suficiente para passar para a segunda etapa do método canguru. Atualmente, ele está pesando 998 gramas e não vejo a hora de ir para a segunda etapa onde vamos ficar mais tempo pele a pele”, informou Amanda.

Cuidado Humanizado

O Método Canguru é um modelo de assistência ao recém-nascido voltado para o cuidado humanizado, que visa o reforço do vínculo afetivo entre a mãe e o bebê através do contato pele a pele, o estímulo ao aleitamento materno e a melhor assistência ao recém-nascido de baixo peso.

A MNSL é gerida pela Secretaria do Estado da Saúde (SES) é a referência no tratamento de recém-nascido prematuro e no tratamento humanizado, através do Método Canguru.

Fonte e foto assessoria