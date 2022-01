Milhares de documentos aguardam retirada nas agências dos Correios

Para ajudar o cidadão a recuperar seus documentos pessoais perdidos, os Correios oferecem o serviço Achados e Perdidos. Criada há mais de 30 anos, a solução tem como objetivo encurtar o tempo e reduzir o custo da busca por documentos. Em 2021, quase 90 mil documentos foram cadastrados e disponibilizados para retirada em todo o país.

Em Sergipe, ao longo do ano passado, 1.029 documentos foram recebidos pelos Correios. No momento, quase 230 estão na Agência Central, em Aracaju, disponíveis para resgate. Do total cadastrado, pouco mais de 3% é retirado pelos proprietários. Os documentos não procurados são remetidos aos órgãos emissores.

Os documentos encontrados podem ser entregues em qualquer unidade dos Correios ou depositados em caixas de coleta de correspondências localizadas em todo o país. No site dos Correios, é possível verificar se o documento foi encontrado e em qual agência está disponível para retirada. Para recuperá-lo, o cidadão deve apresentar outro que comprove sua titularidade e pagar o valor de R$ 5,95 pelo serviço.

Os documentos só podem ser entregues aos proprietários ou seus representantes legais, devidamente reconhecidos. Caso seja constatado que o documento perdido está em uma cidade diferente da qual o proprietário se encontra, é possível fazer uma solicitação de encaminhamento à agência mais próxima.

Balcão do Cidadão – O serviço Achados e Perdidos é mais uma conveniência disponível nas agências dos Correios. A empresa já presta vários serviços ao cidadão, como a emissão, regularização e alteração de CPF; e emissão de certificado digital, entre outros.

Por meio da iniciativa Balcão do Cidadão, os Correios estão ampliando a parceria com instituições públicas e privadas para a oferta de serviços e outras conveniências em suas agências. É uma oportunidade para órgãos públicos e empresas que querem potencializar a prestação de multisserviços, por meio da infraestrutura e da capilaridade das unidades de atendimento da estatal.

Superintendência de Sergipe