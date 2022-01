Município de Laranjeiras lança programação do 47º Encontro Cultural

O tradicional evento, Encontro Cultural de Laranjeiras, teve início no último domingo (02) com a coroação da Rainha das Taieiras e a Procissão alusiva a São Benedito e Nossa Senhora do Rosário, com a festa de Reis, e continua a partir de hoje, dia 06/01, indo até 08/01/22.

Estando na sua 47a. Edição, e por ser um importante evento do calendário festivo do Estado de Sergipe, o Encontro Cultural, pela segunda vez consecutiva, e por causa da pandemia, está sendo realizado de forma bem reduzida, porém, se mantém vivo e expressivo.

“Ciente da atual situação, onde hoje lutamos contra problemas de ordem de saúde pública, o prefeito Juca está tendo todo o cuidado em realizar uma programação pequena e extremamente voltada para a cultura popular e, claro, respeitando todos os protocolos sanitários”, disse o secretário de Cultura, Plácido Lyra, acrescentando que a tradição e a cultura popular são fortes e firmes no município.

Vejam a seguir a Programação Oficial do 47o. Encontro Cultural de Laranjeiras:

PROGRAMAÇÃO DO XLVII ENCONTRO CULTURAL DE LARANJEIRAS

CIRCUITO EXPOSITIVO

MUSEU DE ARTE SACRA

Exposição: Sustentabilidade e Arte Sergipanidade

Artista: Claudio Pulucca

Período: 06 de Janeiro a 06 de Fevereiro

MUSEU AFRO BRASILEIRO

Exposição: Aiyê Mi Terra Minha

Artista: Allan D’Xangô

Período: 06 a 21 de Janeiro

CASA DE CULTURA JOÃO RIBEIRO

Exposição: O Ofício Do Barbeiro em Plagas Laranjeirenses

Artista: Professor José Carlos de Oliva Neto e Marcos Oliveira

Período: 06 a 21 de Janeiro

CAMPUS UFS LARANJEIRAS

Exposição: Preto Sergipe

Artista: Edwyn Gomes

Período: 06 a 21 de Janeiro

CAMPUS UFS LARANJEIRAS

Exposição: Os Cartazes dos Encontros Culturais de Laranjeiras de 1978-2020: Coleção Maria Luiza Ferreira Ribeiro

Realização Prefeitura de Laranjeiras

Curadoria: Adirany da Silva Reis

Período: 06, 07 e 08 de janeiro

CENTRO DE TRADIÇÕES

Exposição: Ancestralidade

Artista: Aquiles Castro

Período:06, 07 e 08 de janeiro

CASA DO FOLCLORE ZÉ CANDUGA

Exposição: Culturas Populares

Realização: SECTUR

Período: Permanente

QUINTA – FEIRA (06)

08:30 – Abertura do Simpósio

09:30 – Grupo Cacumbi Mirim

Ruas da Cidade

09:30 – Capoeira Justiceiros de Luanda (Laranjeiras)

15:30 – Capoeira Aruandê (Laranjeiras)

SEXTA – FEIRA (07)

Ruas da Cidade

15:00 – Samba de coco da Barra

15:30 – Caceteiras do Mestre Rindu

16:00 – Batalhão do Rosário

16:30 – Batucada Buscapé

17:00 – Bacamarteiros de Carmópolis

17:30 – Parafusos de Lagarto

CALÇADÃO GETÚLIO VARGAS

09:30 – Capoeira Zumbi Sergipano (Laranjeiras)

15:30 – Capoeira Luz do Mundo (Laranjeiras)

CENTRO DE TRADIÇÕES

EXPOAFRO LARANJEIRAS

14:00 – Odir Caius (Aracaju)

15:00 – Grupo de Dança Reviver ( Laranjeiras)

16:30 – Grupo Teatral da Cachorrada (Mussuca)

Cortejo de Abertura

19:00 – Saindo do Largo da Prefeitura de Laranjeiras

Taieiras (Laranjeiras)

Cacumbi do Mestre Deca (Laranjeiras)

Chegança Almirante Barroso (Laranjeiras)

Reisado de Nadir (Laranjeiras)

São Gonçalo (Laranjeiras)

Samba de Coco da Barra (Barra Dos Coqueiros)

Batalhão do Rosário (Rosario do Catete)

Bacamarteiros (Carmopolis)

Batucada Buscapé (Estância)

Parafusos de Lagarto (Lagarto)

Caceteiras do Mestre Rindu (São Cristóvão)

PALCO DONA LALINHA (Praça da Matriz)

15:00 – Ed só dance (Laranjeiras)

20:00 – Abertura Oficial

21:30 – Parafusos de Lagarto

21:50 – Cacumbi do Mestre Deca

22:10 – São Gonçalo do Amarante

22:30 – Ensaio do Burundanga Percussivo + Patrícia Polayne (Adro da Matriz)

23:00 – Orquestra Cajuína – Tributo a Micareme

SÁBADO (08)

RUAS DA CIDADE

14:00 – Guerreiro da Vitória (Aracaju)

15:00 – Samba de Coco São Benedito (Socorro)

15:30 – Chegança Santa Cruz (Itabaiana)

16:00 – Peneirou Xerém (Aracaju)

17:00 – Batalhão São Pedro (Santo Amaro)

PALCO DONA LALINHA (Praça da Matriz)

17:00 – Cia de dança Nelson Santos

18:00 – Samba de Coco

18:30 – Samba de Pareia

19:00 – Chegança Almirante Tamandaré

20:00 – Rural Cultural do Forró – Bob Lelis

21:00 – Banda Top Frevo – Tributo ao Tradicional Bloco das Donzelas (Saída Pec Elisângela Vieira Santos – Rua da Vitoria)

CALÇADÃO GETÚLIO VARGAS

15:30 – Capoeira Ginga Mulek

16:00 – Espetáculo Os Menores Unidos Brincando de Cordel – Grupo Teatral Menores Unidos.

Adro da Matriz

18:00 Horas – Espetáculo “A Peleja de Leandro na trilha do Cordel” Grupo Imbuaça (Aracaju)

CENTRO DE TRADIÇÕES

EXPOAFRO LARANJEIRAS

15:00 – Trio Meu Sertão (Laranjeiras)

16:30 – Populart Dance (Laranjeiras)

Fonte e foto assessoria