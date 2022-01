Natal Iluminado encerra programação com mais de 500 mil visitantes

Mais uma edição do Natal Iluminado está chegando ao fim. As luzes que deram brilho para o maior cartão-postal natalino do nordeste serão apagadas, seguindo a tradição religiosa, na madrugada entre os dias 6 e 7 de janeiro. Neste ano, mais de meio milhão de pessoas visitaram as praças Fausto Cardoso, Almirante Barroso e Olímpio Campos, no coração da cidade, Centro Comercial de Aracaju.

Neste ano, a participação maciça da população sergipana e turistas que visitaram o estado no período natalino promoveu o maior recorde de público de todas as edições do evento, realizado pelo Sistema Fecomércio/Sesc/Senac, Sebrae e Prefeitura de Aracaju, com uma média superior a 10 mil pessoas durante os 47 dias da programação que contou com a iluminação dos ambientes das três praças, mais de 330 árvores, 140 peças decorativas, parque de diversões, espetáculos circenses, 160 apresentações artísticas e culturais, além do grande sucesso deste ano, a parada “Um Sonho de Natal”, que em dez apresentações, levou cerca de 150 mil pessoas para as praças para acompanharem os desfiles das alegorias produzidas pelo Senac e artistas do Sesc, além das ações solidárias realizadas. O presidente do Sistema Fecomércio/Sesc/Senac, Laércio Oliveira, comemorou a realização do maior espetáculo natalino à céu aberto do nordeste.

“Foi um sucesso extraordinário. O Natal Iluminado voltou para as praças e as pessoas voltaram junto, ocupando os espaços, participando das apresentações interativas, brincando com seus filhos no parque de diversões e viveram noites de alegria conosco nessa iniciativa que é um presente da Fecomércio para os sergipanos. O Natal Iluminado contagiou o público que aproveitou muito tudo o que proporcionamos para as famílias. Os turistas lotaram os hotéis no final do ano, vivendo Aracaju com muita alegria e prazer. E isso tudo também levou os consumidores de volta às lojas do Centro Comercial. Os lojistas comemoram as vendas crescentes no natal e isso é devolver a confiança, a esperança para a vida das pessoas, além de movimentar nossa economia. O Natal Iluminado foi um grande sucesso, essa é a palavra. Em 2022 temos a missão de fazer mais e melhor para as pessoas”, disse Laércio.

Deixando uma vontade de “quero mais”, a programação do Natal Iluminado de 2022 já está em fase inicial de planejamento, com foco em ampliar o tamanho da parada “Um Sonho de Natal”, além de iluminar ainda mais os ambientes decorados pela Fecomércio. O objetivo é superar os 4.5 milhões de luzes que pulsaram no coração dos sergipanos com o brilho do natal.

O Natal Iluminado contou com o patrocínio da Grupo Maratá, Banese, Banco do Brasil e Energisa. Apoio da Caixa Econômica Federal e correalização do Setransp e Grupo Cencosud, com a Vitarella, Seara e Sadia.

Foto assessoria

Por Marcio Rocha