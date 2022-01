Oposição: A população quer a gente com olhos críticos, mesmo”, afirma Emília Corrêa

Conhecida pelo seu perfil firme, desde a primeira legislatura na Câmara de Vereadores (CMA), a atual líder da oposição da Casa, vereadora Emília Corrêa (Patriota), destacou, durante entrevista à uma rádio local, como tem sido o papel da oposição no legislativo municipal, muitas vezes criticado pela base governista.

“Ouvimos muito que oposição não deveria cobrar em determinado formato, deveria ser de tal forma, mas, as pessoas precisam entender e aceitar, de uma vez por todas, que cada ser humano possui um perfil. Sou assim desde a primeira legislatura. Aliás, desde quando atuava à frente do Tribunal do Júri. Vou mudar agora meu jeito para satisfazer os aliados do prefeito?, questionou a vereadora.

Ainda segundo Emília, a maneira como a oposição atua está correta e, é o que os aracajuanos(as) esperam deles. “Não existe aquela história de quanto pior melhor. Se a gente faz parte da cidade, estamos como representantes do povo, logicamente não queremos o pior, pelo contrário, o que fazemos, na verdade, é ajudar a gestão quando estamos mostrando algum ponto negativo na cidade para que possa ser corrigido. Seja um posto de saúde, uma praça, falta de saneamento básico, as fiscalizações servem para isso. A população quer a gente com os olhos críticos, mesmo”, afirmou.

Ao ser perguntada o motivo de, normalmente, não participar das solenidades realizadas pela PMA, a parlamentar foi taxativa. “Não faço muita questão de estar presente, até porque, acredito que isso vai confundir meu eleitor(a). Eles podem ficar se questionando, o que será super normal, se estou fazendo aliança. E esse, com certeza, não é meu objetivo”, declarou.

Foto: César de Oliveira

Por Andrea Lima