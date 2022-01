Polícia prende homem por violência doméstica em Socorro

Nesta quarta-feira (5), policiais do 5º Batalhão de Polícia Militar (5º BPM) prenderam um homem por violência doméstica em Nossa Senhora do Socorro.

A equipe foi acionada pelo Ciosp para averiguar uma denúncia de violência doméstica. Em um primeiro momento, ao chegar no local, o homem não estava e os militares conversaram com a vítima. Após um segundo acionamento, o homem se encontrava no local e agiu de forma agressiva ameaçando a vítima e a guarnição.

O caso foi encaminhado à delegacia para a adoção das medidas cabíveis contra o suspeito.

Fonte: PMSE