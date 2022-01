Prefeitura de Itabaiana ampliará horário dd unidades de saúde

O Governo de Itabaiana informa que devido ao aumento de casos de pessoas com síndrome gripal ampliará, a partir da próxima quinta-feira (06) o horário de atendimento, para 22h, nas seguintes unidades:

-Clínica de Saúde da Família Vereador Vivaldo Menezes (Antigo CESP)

-Unidade Básica de Saúde do bairro Queimadas

-Clínica de Saúde da Família do bairro São Cristóvão.

Vale ressaltar que as unidades já fazem parte do programa Saúde na Hora e já possuem horário estendido das 07h às 19h. O novo horário destas unidades, das 07h às 22h, será adotado de segunda a sexta.

Da mesma forma, o Centro de Atendimento e Enfrentamento à Covid-19 ampliará seu horário de funcionamento a partir da próxima quarta-feira, de 07h às 22h. Contudo, também devido ao crescimento de novos casos no município, o centro funcionará de domingo a domingo.

A decisão partiu do prefeito de Itabaiana, Adailton Sousa, e da secretária de saúde do município, Priscilla Melo, afim de facilitar o acesso da população que encontra-se com síndrome gripal, como também dar uma resposta mais rápida aos enfermos. Hoje, o município já registra nove casos de pessoas infectadas com a Influenza H3N2, sendo um internado e os demais monitorados em seus domicílios.

Foto assessoria

Por Sérgio Teles