Santa Rosa de Lima é premiada por priorizar educação na gestão pública

Reconhecendo o comprometimento do Município em priorizar a melhoria contínua da educação básica e os avanços na aprendizagem dos alunos da rede municipal de ensino, a Prefeitura de Santa Rosa de Lima, através da Secretaria Municipal de Educação, recebeu da instituição nacional Todos pela Educação o ‘Selo Compromisso com a Educação’.

‘Todos pela Educação’ é uma organização da sociedade civil que atua desde 2006, a fim de garantir educação de qualidade. Durante o período da pandemia da Covid-19, principalmente, a instituição atuou para valorizar gestões que priorizam a educação básica.

Por meio do selo, a instituição elaborou, o programa ‘Compromisso com a Educação’ que é destinado a gestores, pautando os avanços educacionais realizados nos quatro anos de governo. “É com muita satisfação e orgulho que comemoro hoje esse destaque. Mas, nenhum trabalho se faz sozinho e é por isso que venho agradecer imensamente a nossa ex-secretária de Educação, Fabiana Oliveira por ter assumido com tanto compromisso essa pasta. Além dela, muitos outros profissionais da educação merecem os parabéns. O trabalho foi conjunto e mesmo diante de uma pandemia que vivemos em 2021, o trabalho e compromisso com a educação pública continuou”, pontua o prefeito Júnior Macarrão.

