Sead divulga datas do TAF do concurso da Polícia Civil

Acontece neste domingo e segunda-feira, 09 e 10, o Teste de Aptidão Física (TAF) referente ao concurso público para Agente de Polícia Judiciária e de Escrivão de Polícia da Polícia Civil do Estado de Sergipe realizado em 5 de setembro 2021. Ocorrerá na Universidade Federal de Sergipe(UFS).

O candidato deverá, obrigatoriamente, acessar o endereço eletrônico http://www.cebraspe.org.br/concursos/pc_se_21, a partir do dia 5 de janeiro de 2022, para verificar o seu local de realização dos exames biofísicos, por meio de consulta individual, devendo, para tanto, informar os dados solicitados. Somente poderá realizar os exames biofísicos no local designado na consulta individual disponível no endereço eletrônico citado acima.

Para os exames biofísicos, o candidato deverá observar todas as instruções contidas no item 10 do Edital nº 1 – PCSE, de 1º de julho de 2021, e suas alterações, nos editais já publicados.

O concurso foi promovido pelo Governo do Estado, através da Secretaria de Estado da Administração (Sead), com parceria da Polícia Militar de Sergipe (PMSE) e Polícia Civil (PCSE). Ofertou 60 vagas, sendo 50 para agente de polícia judiciário e 10 para escrivão de polícia.