Trânsito na ponte sobre o Poxim ficará em meia pista nesta sexta-feira  para execução de obra

A obra de ampliação da ponte Juscelino Kubitschek, sobre o rio Poxim, na avenida Beira Mar, realizada pela Prefeitura de Aracaju, por meio da Empresa Municipal de Obras e Urbanização (Emurb), está avançando e em decorrência disso o trânsito no local, a partir desta semana, sofrerá alterações momentâneas. Nesta sexta-feira, 7, o trânsito ficará em meia pista, no sentido Centro/praias, das 12h30 às 17h30.

Agentes da Superintendência Municipal de Transportes e Trânsito (SMTT) de Aracaju estarão no local para auxiliar o fluxo e condutores. A partir desta semana, haverá com mais frequência alterações no trânsito sobre a ponte e agentes estarão no local. É importante que os condutores redobrem a atenção ao passarem pela avenida”, orienta o superintendente da SMTT, Renato Telles.

Obra

Quando concluída, a ponte terá três faixas de pista em cada sentido, com 12 metros de largura cada, uma ciclovia e duas pistas para pedestres, que proporcionarão mais acessibilidade e segurança à população.

A obra de reforma e ampliação da ponte faz parte do Projeto de Mobilidade Urbana da Prefeitura de Aracaju, que requalificou os corredores de transporte Beira Mar, Augusto Franco, Hermes Fontes e Centro/Jardins e contempla a reforma dos terminais de integração da capital.

Foto SMTT