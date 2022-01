Troco Solidário: Washington Coração Valente apoia campanha para beneficiar pessoas com câncer em SE

Você já ouviu falar na campanha Troco Solidário? Sim ou ainda não? Para quem não conhece, trata-se de um ação social criada em 2010 e que pela primeira vez vai beneficiar pessoas com câncer em Sergipe por meio da doação de clientes que realizam compras na Loja Havan, recém-inaugurada em Aracaju. A iniciativa tem o apoio do empresário e ex-jogador Washington Coração Valente. “Tive a honra de ser escolhido o padrinho do projeto e agora tenho a missão de divulgar como funciona e a maneira como os sergipanos podem colaborar”, destacou.

Amigo do proprietário da Havan, Luciano Hang, Washington explica que a unidade de Aracaju vai apoiar uma importante organização sem fins lucrativos com sede na capital sergipana. “Conheci a Associação de Apoio a Adultos com Câncer de Sergipe por intermédio da torcida FluAju. De cara, percebi que era uma instituição séria e na primeira oportunidade indiquei para participar do Troco Solidário”, contou o ex-jogador.

A campanha teve início no dia 02 de janeiro e segue até 30 de junho. Segundo Washington, ao pagar as compras no caixa, o consumidor é convidado pelo operador da loja a doar parte de seu troco. As doações são contabilizadas no sistema e a pessoa recebe um comprovante de participação da campanha com o nome da entidade que está ajudando. Além da atitude solidária, os clientes concorrem a prêmios oferecidos pela loja.

R$ 40 Milhões arrecadados

Desde sua primeira edição, em 2010, o ‘Troco Solidário’ já arrecadou mais de R$ 40 milhões, beneficiando 1.131 entidades em todo o Brasil. A cada seis meses uma nova entidade é escolhida para ser beneficiada, permitindo que o número de pessoas contempladas seja cada vez maior. “Agora chegou a vez de Sergipe e todo dinheiro arrecadado vai servir para melhorar a estrutura física e aumentar o número de assistidos na entidade”, garantiu o padrinho da campanha local.

Com mais esta ação, Washington reforça o compromisso de contribuir com o desenvolvimento social do país, despertando nos sergipanos o espírito solidário que faz a diferença na vida dos brasileiros. “Então, quem fizer compras na Havan de Aracaju não esqueça. Colabore com nossos conterrâneos que necessitam de apoio durante o tratamento de câncer. Qualquer colaboração é sempre bem-vinda”.

Fonte e foto assessoria