Zezinho Sobral contribui com emendas para compra de equipamentos do Hospital de Cirurgia

Sempre engajado com o aprimoramento da saúde pública e a garantia da assistência ao usuário do SUS em Sergipe, o deputado estadual Zezinho Sobral (Pode) destinou parte das emendas impositivas para a aquisição de equipamentos para o centro cirúrgico da Fundação de Beneficência Hospital de Cirurgia.

“Defender os hospitais filantrópicos e o Hospital de Cirurgia é defender o SUS, os profissionais e o povo que mais precisa. É honrar os 95 anos de serviços prestados desta importante casa de saúde. Sempre digo que a saúde é feita de pessoas que cuidam de pessoas. E, com a vinda dos novos equipamentos, tenho certeza que serão agregadores na assistência, especialmente na área cirúrgica”, afirmou.

Zezinho Sobral contribuiu com R$ 485 mil em emendas impositivas destinadas para a compra de um Arco C (Intensificador de Imagem), equipamento essencial em cirurgias ortopédicas e vasculares, também usado em urologia, oncologia, neurocirurgia e cardiologia. O recurso também será importante para aquisição de mesa cirúrgica ortopédica com tração, essencial para cirurgias ortopédicas de quadril e fêmur.

Para a enfermeira Márcia Guimarães, interventora jurídica do Hospital de Cirurgia, essas emendas são fundamentais para aprimorar o parque tecnológico da instituição e avançar na assistência. “O deputado estadual Zezinho Sobral nos concedeu emenda para adquirirmos equipamentos de moderna tecnologia e realizarmos cirurgias em especialidades de grande necessidade da população. Agradecemos imensamente essa grande ajuda que nos fará atender mais e com melhor qualidade os nossos pacientes”, agradeceu a gestora.

“O Hospital de Cirurgia e toda sua equipe têm um papel de relevância na resolutividade da assistência, na execução dos protocolos e salvando vidas. É uma grande satisfação destinar essas emendas porque sei o quanto é importante para nosso povo. Parabéns a Márcia Guimarães, a toda equipe diretiva e aos profissionais que estão fortalecendo o nome da instituição, elevando diariamente o Cirurgia como um dos maiores espaços de saúde em Sergipe e honrando o legado do Dr. Augusto Leite”, complementou Zezinho Sobral.

Ascom Deputado Zezinho Sobral