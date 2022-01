Autorizadas reformas de mais três escolas em Simão Dias

O ano de 2022 começou com a autorização de mais obras no município de Simão Dias. Nesta sexta-feira, 7 de janeiro, a Prefeitura de Simão Dias, por meio da Secretaria de Educação e Cultura, assinou ordens de serviço para reforma de três escolas municipais situadas na zona rural.

Passarão por reforma, adequações e manutenções as unidades de ensino: Otaviana Odíllia da Silveira (Povoado Brinquinho), Prof. José Celestino dos Santos (Povoado Mata do Peru) e Emílio Rocha (Povoado Lagoa Seca).

O ato de autorização das obras ocorreu na Escola Otaviana Odíllia da Silveira, no Povoado Brinquinho, e reuniu o prefeito Cristiano Viana, a primeira-dama Cláudia Cristiane, o vice-prefeito e secretário de Saúde, Renaldo Prata, a secretária de Educação e Cultura, a professora Ângela Santos Siqueira, demais secretários municipais, professores, vereadores, colaboradores da gestão e o público em geral.

“O trabalho segue em ritmo acelerado em Simão Dias com a realização de diversas obras na cidade e nos povoados. E investir em educação é uma das prioridades da nossa administração no município. Vamos continuar melhorando as estruturas físicas das nossas escolas, bem como valorizando a classe dos professores e dos colaboradores da educação”, explanou o prefeito Cristiano Viana.

As obras de reforma das três escolas fazem parte do planejamento traçado pela gestão Nossa Força, Nossa Gente para o retorno às aulas presenciais ainda no primeiro semestre. Dentro desse contexto, a SEMEC iniciou as reformas dos prédios escolares, inclusive com a conclusão e entrega da EM Maria Eloísa Batista Santos, localizada no Povoado Sítio Alto.

Além disso estão em fase de acabamento, as reformas nas escolas: EM Maria Rabelo Barreto (Pov. Salobra), EM Fabrício Policarpo do Nascimento (Pov. Caiça de Cima), EM Desembargador Gervásio Prata de Carvalho (Pov. Curral dos Bois), EM Genésio Chagas (Pov. Cumbe II) e a Creche Manoel José de Matos (Conj. Caçula Valadares).

Todo esse investimento realizado no município na área de educação e em outros setores está contido no Programa Acelera Simão Dias, lançado no ano passado, e que prevê investimentos de mais de R$ 12 milhões no município.

