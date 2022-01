BNB prorroga prazo para doações em prol das vítimas das enchentes na Bahia e Minas Gerais

O Banco do Nordeste prorrogou o prazo para doações à Campanha Seja o Sol, promovida pela empresa em prol das vítimas das enchentes na Bahia e em Minas Gerais. Agora, os interessados podem contribuir até segunda-feira, 10 de janeiro, transferindo qualquer valor para o PIX 05.814.777/0001-03. O montante será repassado às instituições locais que atuam no auxílio aos moradores das cidades atingidas.

Em paralelo à campanha, o BNB também está oferecendo condições especiais de acesso ao crédito e renegociação de dívidas para os empreendimentos prejudicados em cidades com estado de calamidade pública decretada. Podem ser beneficiados clientes de todos os portes e segmentos, especialmente micro e pequenas empresas, agricultores familiares e outros produtores rurais.

Anteriormente, a instituição já havia arrecadado 21 toneladas de alimentos na Bahia, por meio da Campanha Natal Social. Os donativos beneficiaram 2,1 mil famílias com cestas básicas com peso médio de 10kg. Como forma de apoiar a região mais afetada, as agências de Itapetinga, Vitória da Conquista, Ilhéus, Eunápolis, Porto Seguro, Itamaraju, Ipiaú, Teixeira de Freitas, Guanambi e Medeiros Neto direcionaram suas doações para as cidades com famílias desabrigadas. A doação nessa região somou 1.374 quilos de alimentos.

Banco do Nordeste