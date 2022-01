Capitão Samuel comemora reabertura da Equoterapia em Sergipe

O deputado Capitão Samuel (PSC) anunciou o retorno da atividade equoterápica em Sergipe. A equoterapia é um método de tratamento que utiliza o cavalo como agente promotor de ganhos a nível físico e psíquico.

Segundo explicou o deputado, o espaço onde a Equoterapia vinha sendo realizada, na capital sergipana (localizado no Parque da Cidade), está fechado há 10 anos, e agora, mediante Convênio firmado entre o Governo do Estado, através da Administração Estadual do Meio Ambiente (Adema), e o Batalhão da Restauração, será reaberto ainda neste mês de janeiro.

De acordo com o parlamentar, o espaço passará por uma restauração predial. Salienta que os cavalos serão treinados para atender ao tratamento específico e que a equipe multidisciplinar de profissionais já está sendo preparada.

“A expectativa é que agora, ao final do mês de janeiro, a gente inicie o tratamento da equoterapia. A perspectiva é que, por mês, cerca de 300 pacientes sejam atendidos. Quero agradecer ao governador Belivaldo Chagas pela parceria e pela confiança em nosso trabalho”, pontua. O deputado é o fundador e o curador do Batalhão da Restauração.

Equoterapia

O método terapêutico utiliza o cavalo dentro de uma abordagem interdisciplinar nas áreas de saúde, educação e equitação, buscando o desenvolvimento biopsicossocial de pessoas com deficiência e/ou com necessidades especiais.

Foto: Jadilson Simões

Por Stephanie Macêdo